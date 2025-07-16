¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£ONE LOVE ONE HEART¤ÎÆ£ºéÊË±©¤¬¡¢Âç»ö¤Ê»î¹ç¤òÁ°¤ËÅÇ·ì¤·¤Æ¶ì¤·¤à½÷»Ò¹âÀ¸¤òÇ®±é¡ª Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¡¢7·î17ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØTHE ÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¢¤¿¤Þ¤ÇÆæ¤ò²ò¤±¡ª¿ÍÂÎ¥ß¥¹¥Æ¥êー¡õÆÍÇË¹ñÀÇ¶ÉSP¡×¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£ ¹¥É¾´ë²è¡Ö¿ÍÂÎ¥ß¥¹¥Æ¥êー¡×¤Ï¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¤È¥ª¥«¥ê¥Ê¤¬±é¤¸¤ë°å»Õ¡õ´Ç¸î»Õ¥³¥ó¥Ó¤¬ÉÔ²Ä²ò¤ÊÉÂ¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤ë¡£ ¥ß¥Ë¥¯¥¤¥º¤Ï¡¢ÇÛÃ£