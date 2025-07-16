¤¿¤Ð¤³¤È±ö¤ÎÇîÊª´Û¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë¤Ï7·î19Æü¤«¤é8·î24Æü¤Þ¤ÇÆÃÊÌÅ¸¡ÖÂè46²ó²ÆµÙ¤ß±ö¤Î³Ø½¬¼¼¡Ø³¤¤È±ö¤Î¥Ï¥Æ¥Ê2025¡Á¤¤¤í¤ó¤Ê¸«¤«¤¿¤Ç¹Í¤¨¤è¤¦¡ª¡Á¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Ëè²Æ¹±Îã¤Î´ë²è¤Çº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö³¤¤È±ö¡×¡£³¤¤È±ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÌä¤¤¡×¤òÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¹Í¤¨¤ëÆâÍÆ¡£8·î1Æü¤«¤éÍ½ÌóÀ©¤Î¼Â¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£