¡ãÂçÁêËÐ¼··î¾ì½ê¡ä¡þ»ÍÆüÌÜ¡þ16Æü¡þ°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ú±ÇÁü¡ÛÇ÷ÎÏ¤¬¥ä¥Ð¤¤¡Ö¶Ã¤­¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¡×½½Î¾ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿Íµ¤ÎÏ»Î¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ÉÇ÷ÎÏ¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤ÎÉ÷ËÆ¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤«¤Ä²á¤®¤ë¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¥ä¥Ð¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÎÏ»Î¤È¤Ï¡¢½½Î¾½½°ìËçÌÜ¡¦»°ÅÄ¡ÊÆó»Ò»³¡Ë¡£23ºÐ¤Î»°ÅÄ¤ÏºòÇ¯¶å·î¾ì½ê¤ËËë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ½Ð¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢º£¾ì½ê¤Ï½½Î¾2¾ì½êÌÜ¤È¤Ê¤ë´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤À¡£¤Þ