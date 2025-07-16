½÷Í¥¤Î¤¹¤ß¤ì¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£15Æü¤Ë35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤¹¤ß¤ì¤Ï¡ÖThank you for all the birthday messages and love¡ª¡Ê¡á¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È°¦¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡Ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤â¤Î¤À¤¡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡¢²Î¼ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥±¥¤¡¢½÷Í¥¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥í¡¼¥é¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê°ì