½¾¶È°÷¤«¤éÄ§¼ý¤·¤¿½êÆÀÀÇ¤òÇ¼ÉÕ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ÉÌó6700Ëü±ß¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©¤¢¤Þ»Ô¤Î¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤È¤½¤Î¼ÒÄ¹¤¬Ì¾¸Å²°¹ñÀÇ¶É¤Ë¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ½êÆÀÀÇË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤¢¤Þ»Ô¤Î¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¡Ö¥Þ¥ë¥¿¥Ä¡×¤È¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¡£ Ì¾¸Å²°¹ñÀÇ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Þ¥ë¥¿¥Ä¤È¼ÒÄ¹¤Ï2021Ç¯1·î¤«¤é¤ª¤È¤È¤·Ç¯10·î¡¢½¾¶È°÷¤«¤éÄ§¼ý¤·¤¿½êÆÀÀÇÌó4500Ëü±ß¤òÇ¼ÉÕ¤»¤ºÃ¦ÀÇ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£