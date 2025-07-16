7·î27Æü¡¢ÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man - Traveling with Snow Man -¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë´äËÜ¾È¤µ¤ó¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¤µ¤ó¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¡¢¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¤µ¤ó¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¤µ¤ó¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤Î9¿ÍÁ´°÷¤¬½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ë¥È¥é¥Ù¥ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£²­Æì¸©¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Þ¤ÇÄ¹Î¹¤ò¹Ô¤¤¡¢³ÆÃÏ