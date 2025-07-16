¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê16Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡ËÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬»î¹çÁ°Îý½¬¤ò»ë»¡¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð¤Ë?ÆâÄê?¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Îý½¬¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºòµ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Î¶áÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï³«ËëÄ¾¸å¤Ë¹ø¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Éüµ¢¸å¤â¸òÎ®ÀïÃæ¤Ëº¸¤«¤«¤È¤òÄË¤á¤Æ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¡ÊÍèÇ¯3·î¤Î¡ËWBC¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸½¾õ¡¢11