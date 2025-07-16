¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶õ´Ö¤ÇÈþ¿©¤ò´®Ç½²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó²£ÉÍ¡×¤Î3³¬¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖPACIFIC TABLE¡Ê¤Ñ¤·¤Õ¤£¤Ã¤¯ ¤Æ¡¼¤Ö¤ë¡Ë¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©ºà¤Î³èÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÎÁÍý¤ò¡¢¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¡¢¥é¥ó¥Á¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Å·°æ¤¬¹â¤¯¡¢Âç¤­¤ÊÁë¤«¤é³°¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤àÅ¹Æâ¤Ï