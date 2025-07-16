¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤¤¤Ê¤¤»Ò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê»Ò¡×¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¡ª¸µµ¤¤À¤Ã¤¿É×¤¬ÆÍÁ³»à¡£°¦¤¹¤ë»Ò¤É¤âÃ£¤ò°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤­¤¿¤«¤Ã¤¿¡¿Ã¶Æá¤¬ÆÍÁ³»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤Ïµõ·ìÀ­¿´¶Ú¾É¡¢41ºÐ¤Ë¤·¤ÆÉ×¤ÏÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯ÆÍÁ³»à¡½¡½¡£É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢ºÊ¤Î¤»¤»¤é¤®¤µ¤ó¤Ï¡Ö10Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÄ¹¤¤·ö²Þ¡×¤ò¤·¤Æ¼Â²È¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤¬Êø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»×¤¤¡¢·ö²ÞÊÌ¤ì¤·¤¿¤Þ¤ÞÉ×¤ò