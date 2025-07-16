ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£±¡¥£¶¡óÉÕ¶á¡¢¥É¥ë¹â¤ÎÆ°¤­¶¯¤Þ¤ë USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.587.3910.157.50 1MO10.967.858.917.91 3MO10.497.668.737.87 6MO10.347.569.017.92 9MO10.257.539.228.01 1YR10.187.549.428.10 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK11.09