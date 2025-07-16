¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂç²È»ÖÄÅ¹á¡Ê33¡Ë¤Î·ëº§¼°¤ËÎóÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ø¸¶è½Çµ¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¢Âç²È»ÖÄÅ¹á¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¾®Åç¤Ï¡Ö°¦¤¹¤ë¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î·ëº§¼°¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢Âç²È¤ÈÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤Î´äÅÄÎè¡Ê35¡Ë¤Î·ëº§¼°¤Ç¤Îµ­Ç°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ä¥²¥¹¥È¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¡¼¤¯½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬Éâ¤«