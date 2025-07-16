FIBA½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025Í½Áª¥°¥ëー¥×¥Õ¥§ー¥ººÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡£½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¶¯Å¨¤òÁê¼ê¤Ë67－79¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£Âç²ñ½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¸å¤ÎÁª¼ê¤ä¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ 2¾¡Æ±»Î¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¼ó°ÌÄÌ²á¤ò·ü¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ーÃæÈ×¤ËµÕÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢Á°