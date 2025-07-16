¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅì»³³¡°Ð¤»¤È¤¦¤ÁÈþ½Ñ´Û¡×¤Î³«´Û20¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÅì»³³¡°Ð¤»¤È¤¦¤ÁÈþ½Ñ´Û¡×³«´Û20¼þÇ¯À©ºîÇ¯ÅÙ½ç¤Ë23ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëµ­Ç°¤ÎºîÉÊÅ¸¤Ï17Æü¤«¤é¡Ú¹áÀî¡¦ºä½Ð»Ô¡Û ¹áÀî¸©¤ÎÃÓÅÄÃÎ»ö¤é¤¬¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢³«´Û20¼þÇ¯¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ²è¤Îµð¾¢¡¦Åì»³³¡°Ð¤ÎÈÇ²èºîÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÌó350ÅÀ¤¬¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹(17Æü)¤«¤é»Ï¤Þ¤ë20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿