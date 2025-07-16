7·î15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢MLB¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤òÁ°¤Ë¹±Îã¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¤¬¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤ÏºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î¡È¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡É¤ò¸«»ö¤ËÌ³¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¿å¿§¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¥«¥é¡¼¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÏÇØÃæ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È³«¤¤¤¿Ã¸¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¹