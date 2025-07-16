¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È¡¦µÈÂ¼¡½µð¿Í¡¦À¾´Ü¡Ê¿ÀµÜ¡Ëºå¿À¡¦ÂçÃÝ¡½ÃæÆü¡¦¶â´Ý¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¹­Åç¡¦¿¹¡½DeNA¡¦¥±¥¤¡Ê¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À¾Éð¡¦¹â¶¶¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦»³ºê¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ë¡½³ÚÅ·¡¦´ß¡Ê¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿À¸Í¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾¾ËÜÀ²¡½¥í¥Ã¥Æ¡¦ÌÚÂ¼¡ÊËÌ¶å½£¡Ë