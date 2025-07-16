Ê¡°æ¸©¤Ï16Æü¡¢Æ±¸©ºä°æ»Ô´Ý²¬Ä®¤Î¥À¥à¸Ð¤Ç15Æü¤Ë20ÂåÃËÀ­¤¬Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ª¤ò°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶Ã¤¤¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¡¢Â­¤ò¹üÀÞ¡£Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¡£¸©Æâ¤Ç¤Î¿Í¿ÈÈï³²¤Ï2023Ç¯11·î°ÊÍè¤È¤¤¤¦¡£¸©¤Ï16Æü¤ËÂÐºö²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¤éÌó50¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤ÏÎãÇ¯¡¢5·î²¼½Ü¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ³èÆ°ÈÏ°Ï¤ò¹­¤²¤ë¡£