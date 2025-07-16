16¿Í¤¬¡¢16ÆüÌë¤Î¥Õ¥§¥ê¡¼¤Çµ¢Åç¤·¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¡¦½½ÅçÂ¼¤Î°­ÀÐÅç¤Ç¤Ï¡¢16Æü¤â¿ÌÅÙ4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°­ÀÐÅç¤«¤é¤ÎÅç³°ÈòÆñ¼Ô52¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢µÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤Î»ùÆ¸4¿Í¤ò´Þ¤à16¿Í¤¬¡¢16ÆüÌë¤Î¥Õ¥§¥ê¡¼¤Çµ¢Åç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¸»°ìÏºÂ¼Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ëÀ¸³è¤âÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂÎÄ´¤â²óÉü¤·¤Æ¤­¤¿¡×¡ÖËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¼¡Âè¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£