SAY MY NAMEがサマーソングを携え、8人組ガールズグループとして初のカムバックを告げた。【写真】SAY MY NAME、新メンバー・SHUEI(シュイ)が加入SAY MY NAMEは8月1日、新アルバム『iLy』をリリースする。先立って、SAY MY NAMEは公式SNSを通じて8人目のメンバー・SHUEI(シュイ)の合流を発表し、ファンの期待感を大きく高めていたが、7月15日にはタイムテーブルを公開し、カムバック日を正式に明らかにした。公開されたタイム