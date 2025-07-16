£²£°£±£µÇ¯¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¹çÆ±±é½¬Ãæ¤Ë¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥ÈÈ¯¼ÍÁõÃÖ¤òÅÀ¸¡¤¹¤ëÊÆ·³Ê¼»Î/Agencja Gazeta/Reuters¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÃÏÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÉð´ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤«¤éÇ®Îõ¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¸½ºß¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÏ¢Ìë¤ÎÇú·â¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬¤³¤Î¿ô½µ´Ö¤Ç