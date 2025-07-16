¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î±óÆ£¹Ò¤¬¡¢7·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¡£4»ù¤ÎÉã¤È¤·¤Æ°é»ù¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û±óÆ£¹Ò¡¢4¿Í¤Î»Ò¶¡¡õºÊ¤È¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢3»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ëÆ£ËÜÈþµ®¤È²£ß·²Æ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë°é»ù²È»öÆÃ²½¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£±óÆ£¤Ï2013Ç¯¡¢19ºÐ¤ÇÂç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï12ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢10ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢9ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¢5ºÐ¤Î»°ÃË¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢±óÆ£¤Ï¡ÖÊú¤Ã