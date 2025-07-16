¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡Ù(Ëè½µ·îÍË21:00¡Á ¢¨FOD¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®)¤ÎÂè2ÏÃ¤¬¡¢14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£³¤±è¤¤¤Î¤¢¤ë³¹¤Î»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë½Ð¸þ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿½ê³í¤Î·º»ö¡¦²Æ°æÍã(Ê¡¸¶ÍÚ)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸ÄÀ­Åª¤ÊÌÌ¡¹¤¿¤Á¤¬¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î½ã¿è¤Ê»×¤¤¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤½¤Î¿Æ¤Þ¤Ç¤âµß¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò²¹¤«¤¯ÉÁ¤¯¡¢¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤À¡£(º¸¤«¤é)Ê¡¸¶ÍÚ¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢ÎÓ¸¯ÅÔ(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡û¡ÚÂè2ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û