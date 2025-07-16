¡ÚTHE DORAEMON STORE¡Û 9·î3Æü ¥ªー¥×¥óÍ½Äê ¾ì½ê¡§½ÂÃ«PARCO 5F¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®15-1¡Ë ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤Î¿·Å¹ÊÞ¡ÖTHE DORAEMON STORE¡×¤¬½ÂÃ«PARCO¤Ë¤Æ9·î3Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£ ¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤È¤¤¤Þ¤Î¸òº¹ÅÀ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÆü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£¡ÖTimeless¡×¤ò¥­ー¥ï&#1254