パリ市立モード美術館〈パレ・ガリエラ〉にて、リック・オウエンス(Rick Owens)の創作活動を紹介するパリ初の回顧展『Rick Owens, Temple Of Love』が開催されています。初期のロサンゼルス時代から現在に至るまで、オウエンスのアーカイブから厳選された100点以上のシルエットが展示されており、彼の思想、構造、そして“美”の定義に迫る内容となっています。photo by MATTEO CARCELLI / Courtesy of OWENSCORP精神性と儀式性