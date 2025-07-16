King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Å¸Í÷²ñ¡ØHOKUSAI¡Ý¤¼¤ó¤Ö¡¢ËÌºØ¤Î¤·¤ï¤¶¤Ç¤·¤¿¡£Å¸¡Ùµ­¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª³¨¤«¤­¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿King & Prince¡¦¹â¶¶³¤¿Íº£¤äÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÊ¸²½¤Ç¤¢¤ëÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³ë¾þËÌºØ¡£Æ±Å¸¤Ï¡¢¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù1700ºý¤ò½êÂ¢¤¹¤ë±º¾åËþ»á¡Ê±º¾åÁóãÖÆ²¡Ë¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¼Á¡¦ÎÌ¤È¤â