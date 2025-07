一部のデータセンター向けに販売されていたSeagateのHDDが一般市場向けに発売されました。データセンターなどハイパースケールグレード用の「Exos M」モデルと、NASに最適化された「IronWolf Pro」モデルが用意されています。Seagate’s massive, 30TB, $600 hard drives are now available for anyone to buy - Ars Technicahttps://arstechnica.com/gadgets/2025/07/seagates-massive-30tb-600-hard-drives-are-now-available-fo