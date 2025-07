地球温暖化は2010年頃から急激に加速しており、「明らかに自分が子どもだった時代より今の方が暑い」と感じている人も多いはず。もちろん、地球温暖化の主要な原因は人為的な温室効果ガス排出ですが、そこに「中国をはじめとする東アジア諸国の大気汚染改善」が加わることで、地球温暖化がさらに加速している可能性があるとの研究結果が発表されました。East Asian aerosol cleanup has likely contributed to the recent accelera