²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¸ýÇî»Ò¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGUNDAM SONG COVERS -ORCHESTRA-¡Ù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¤ò´Þ¤à·Á¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¡ªÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥¤¥é¥¹¥ÈÆ±ºî¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥½¥ó¥°¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤ÈÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡£6·î18Æü¤ËCD¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï½éÅÐ¾ì7°Ì¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤