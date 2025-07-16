6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMerry BAD TUNE.¡×¡Ê¥á¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥É¥Á¥å¡¼¥ó¡¢ÄÌ¾Î¡§¥Ð¥Á¥å¥ó¡Ë¤ÎÉ¢ÌÚ¤¢¤¤¤Ê¤¬¡¢7·î18Æü¤ÎÁ´¹ñÎ®ÄÌÈ×¡Öfuturmin 6mg¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÁ°¤ËÅìµþ¡¦±ÛÃæÅç¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡ÈÉé¤±¤º·ù¤¤¡É¤Ê¸¶ÅÀ¡¢TIF¡ÊTOKYO IDOL FESTIVAL¡Ë¤Ç¤Î²ù¤·ÎÞ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö²ù¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¿®Ç°¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î³Ð¸ç¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡ËÊª¿´