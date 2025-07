スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、スターバックスのチルドカップ新シリーズ「スターバックス DELIGHT ME バニララテ with ほんのりシトラス」を、2025年7月22日(火)から期間限定で発売します。実売価格は219円(税別)。 「スターバックス DELIGHT ME バニララテ with ほんのりシトラス」 記事のポイント 季節に合わせた特別な味わいが楽しめる新シリーズの第一弾は、ほんのり