Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö½÷¤ÈÃË¡×¤Î»ÔÀî¡Ê44¡Ë¤¬¾­Íè¡¢À¯³¦¿Ê½Ð¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£9ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤¢¤¤¤Ï¤é¤ÎYou¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿»ÔÀî¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤¤¤Ï¤é¡Ê55¡Ë¤«¤é¡¢¥¤¥¸¤é¤ì¤ä¤¹¤¤·ÝÉ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ï¥­¤ò¥¬¥Ð¥¬¥Ð¤Ë³«¤±¤Æ¼þ°Ï¤«¤é¤¤¤¸¤é¤ì¤ëº£¤Î·ÝÉ÷¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ï50ºÐ¤Þ¤Ç¡£¤À¤«¤é»ÔÀî¤µ¤ó¡¢50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÁªµó¤Ë½Ð¤ë¤È·è¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤ÈÆÍÁ³¡¢ÏÃ¤ò¤Õ¤é¤ì¤¿¡£»ÔÀî¤Ï¾¯¤·¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â