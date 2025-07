Malwarebytesは7月14日(米国時間)、「CNN, BBC, and CNBC websites impersonated to scam people|Malwarebytes」において、CNN、BBC、CNBC、News24、ABC Newsなどの大手ニュースサイトに偽装する投資詐欺キャンペーンが発見されたと報じた。これはバーレーンに拠点を置くサイバーセキュリティ企業「CTM360」が公開したレポート「(PDF) BaitTrap - The Rise of Baiting News Sites behind online Investment Fraud」により明らかに