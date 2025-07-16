¡Ö¤¤¤¤»Ò¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡ÖÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×ÀèÇÚÇÐÍ¥¤é¤¬¸ý¡¹¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿ùÌîÍÚÎ¼¡£14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù(7·î17Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µÌÚÍË21:00¡Á)¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¿ùÌîÍÚÎ¼¡û°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¾¾¤¿¤«»Ò¤ËÅÏ¤·¤¿¡È¿ä¤·¡É¤ÎDVDÂçÀÐÀÅ»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆ±ºî¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¤Ï¡¢¿ùÌî¤Î¤Û¤«¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢ÃÊÅÄ°ÂÂ§¤¬ÅÐÃÅ¡£