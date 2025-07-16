Í¢½ÐÍÑ¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¸¡ºº¤¹¤ë¹©°÷¡á£´·î£±£µÆü¡¢¥¸¥ã¥ïÅçÀ¾Éô¥Á¥Þ¥Ò/Timur Matahari/AFP/Getty Images¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£µÆü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¡¢Æ±¹ñ¤Î¥×¥é¥Ü¥¦¥©ÂçÅýÎÎ¤ÈÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤·¡¢ËÇ°×¶¨Äê¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÏÊÆ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ë°ìÀÚ´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë£±£¹¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¡£ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢