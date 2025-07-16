¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¡¢µÓËÜ²È¤ÎÂçÀÐÀÅ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤­¡¢ºòÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤âÂç¤¤¤ËÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÂçÀÐ¤µ¤ó¡¢¼Â¤Ï3Ç¯Á°¤ËÉ×¤òÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡½¡£ÊüÁ÷¤Ï¡¢7·î17Æü¸á¸å1»þ¡Á¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛË´¤­É×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ëÂçÀÐÀÅ¤µ¤óÂçÀÐ¤µ¤ó¤ÎÉ×¤¬¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯9·î¤Ç¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤ÎÆñ¤·¤¤½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¼ê½Ñ¤â¹³¤¬¤ó