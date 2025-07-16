¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ØÏ¢½ñÀÒ¤Î½ÐÈÇ¥é¥Ã¥·¥å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ¾Ó¡¦»ä¤â¡¢7·î14Æü¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎíÀïÅë¾è°÷¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¼èºà¤Î·Ð°Þ¤òµ­¤·¤¿¡ØÎíÀïÅë¾è°÷¤È»ä¤Î¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤¬°ìÌÜ¤âÆóÌÜ¤âÃÖ¤¯Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡¢ÎíÀï¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿1ºý¤ÎËÜ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Ä¤Ä¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£6·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ø¤Ê¤¼¡©¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎíÀï³«