¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢8kanchi8(¤«¤ó¤Á)(@8kanchi8illust)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡£³°¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤È»¶ÊâÃæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¤¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤«¤ó¤Á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿Í¹¥¤­¤Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤È»¶ÊâÃæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ê¥È¥ê¥Ðー¤ò¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤ëÊý¤¬Â³½Ð¤Ç¤¹¡ª ¿Í¹¥¤­¤Ê¥´&#1254