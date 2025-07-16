ÇÐÍ¥¤ÎÌò½ê¹­»Ê¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦ºÙÅÄ¼é¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤­¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¡Ê21¡Ë±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î½ÉÅ¨¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬16Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ï¡¢Éã¤ò»¦¤µ¤ì¤¿²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬Éü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ëÊª¸ì¡£°²ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃæÀ¤¤Î²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ò±é¤¸¡¢²¬ÅÄ¾­À¸¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢Î¹¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í´Ç¸î»Õ¡¦À»¡Ê¤Ò¤¸¤ê¡Ë¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌò½ê¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥«¡¼