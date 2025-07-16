ÇÐÍ¥¤ÎÆâÆ£¹ä»Ö¤¬¡¢18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ÆâÆ£¹ä»Ö¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡20ºÐ¤Î»þ¤ËÊ¸³ØºÂ¤Î¸¦µæ½ê¤ËÆþ¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ß»Ï¤á¤¿ÆâÆ£¤â¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸µµ¤¤Ç70ºÐ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÁ´¤ÆÊì¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¤¤¤¦¡£½Ð»º»þ¤ËÂç¤­¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤ÆÆâÆ£¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤Ï¸½ºß94ºÐ¤Ë¡£¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤È¸ì¤ë¡£Ç¯¤ò¤È¤ë¤È°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È