¥·¥ê¥¢ÆîÉô¤Ç°Û¤Ê¤ëÉôÂ²¤ÎÀªÎÏ¤Ë¤è¤ë¾×ÆÍ¤¬·ã²½¤·¡¢»ÃÄêÀ¯ÉÜ·³¤äÎÙ¹ñ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤â²ðÆþ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÀï¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ê¥¢¿Í¸¢´Æ»ëÃÄ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥·¥ê¥¢ÆîÉô¥¹¥ï¥¤¥À¸©¤Ç¤Ï13Æü¤«¤é¥¤¥¹¥é¥à¶µ¾¯¿ôÇÉ¤Î¥É¥ë¡¼¥ºÇÉ¤È¡¢Í·ËÒÌ±¤ÎÀªÎÏ¤È¤Î´Ö¤Ç¾×ÆÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à135¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¦¤±¡¢¥·¥ê¥¢»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤Ï»öÂÖ¤ÎÄÃÀÅ²½¤Î¤¿¤á°ìÉôÃÏ°è¤Ë³°½Ð¶Ø»ßÎá¤òÈ¯Îá¤·¤¿¤Û¤«¡¢·³¤òÅêÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥ë