ÉÏ·ì¤ÎÇº¤ß²Æ¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ÎÅ´Ê¬¤¬´À¤È¶¦¤ËÎ®¤ì½Ð¤ë¤³¤È¤ÇÉÏ·ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¡£ÆÃ¤Ë½÷À­¤Ï¡¢À¸Íý¤äÇ¥¿±¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÏ·ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯20Âå¡Á40Âå½÷À­¤ÎÌó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÉÏ·ì¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Çº£Ìë¤Ï¡¢¡ØÉÏ·ì¤ÎÇº¤ß¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¢§ÉÏ·ì¤ÈÇ¾ÉÏ·ì¤Î°ã¤¤¢§½÷À­¤ËÂ¿¤¤¡ÈÅ´·çË³À­ÉÏ·ì¡É¤È¤Ï¡©¢§·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡È¤«¤¯¤ìÉÏ·ì¡É¢§¤¢¤Ê¤¿¤âÉÏ·ì¡¦¤«¤¯¤ìÉÏ·ì¤«¤â¡©¡ªÉÏ·ì¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¢§·ã¤·¤¤±¿Æ°¤âÉÏ·ì¤Î¸¶°ø¤Ë¡©¡È