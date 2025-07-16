1989¡ÊÊ¿À®¸µ¡ËÇ¯7·î16Æü¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú³¦¤ÎÄë²¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î»Ø´ø¼Ô¥Ø¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥«¥é¥ä¥ó»á¤¬81ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£¥¦¥£¡¼¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¤Î¼óÀÊ»Ø´ø¼Ô¤ò30Ç¯°Ê¾åÌ³¤á¤¿¡£ËÄÂç¤ÊÏ¿²»¤È±ÇÁü¤ò»Ä¤·¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤Þ¤Î¿ÀÈëÅª¤Ê»Ø´ø¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï73Ç¯¡£