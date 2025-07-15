15Æü¸á¸å11»þ47Ê¬¤´¤í¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤ä¤ä¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVEµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤Ï°ñ¾ë¸©ËÌÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½60km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï4.8¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤Î³Þ´Ö»Ô¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î»Ô³­Ä®¤Ç¤¹¡£¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û¢£¿ÌÅÙ4¢¢°ñ¾ë¸©³Þ´Ö»Ô¢¢ÆÊÌÚ¸©»Ô³­Ä®¢£¿ÌÅÙ3¢¢°ñ¾ë¸©