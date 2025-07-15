Ê¡·ú¾Ê¥¢¥â¥¤»Ô¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇµëÌý¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢¥¢¥â¥¤¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿Á½ÆÁÌÔ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ7·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÈ¯Å¸²þ³×°Ñ°÷²ñ¤Ï15Æü¡¢¹ñÆâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤È¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÇ³ÎÁ¤Î²Á³Ê¤ò16Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é1¥È¥óÅö¤¿¤ê¤½¤ì¤¾¤ì130¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¡¢125¸µ°ú¤­²¼¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñºÝ¸¶Ìý²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤ò¼õ¤±¡¢¸½¹Ô¤ÎÀÐÌýÀ½ÉÊ²Á³Ê·ÁÀ®¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë´ð¤Å¤­¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤Î10±Ä¶ÈÆü¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÈÁ°²ó¤ÎÄ´À°Á°10±Ä¶ÈÆü¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤òÈæ³Ó