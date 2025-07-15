£±£³Æü¡¢¹õÎµ¹¾»°´ÄË¢¹ñ²Èµé¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤Î¿Í¹©Áã¤Ë»ß¤Þ¤ë¥³¥¦¥Î¥È¥ê¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢ÉÙ¶Ó¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿¶Ê¶ÌÊõ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÉÙ¶Ó7·î15Æü¡Û²Æ¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ¹ñ¹õÎµ¹¾¾ÊÉÙ¶Ó»Ô¤Î¹õÎµ¹¾»°´ÄË¢¹ñ²Èµé¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤Ç¡¢¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤Î¤Ò¤Ê¤¬À®Ä¹¤·¡¢¿Í¹©Áã¤òÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¸î¶è´ÉÍý¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÏÍîÇÏ¸Ð´ÉÍýÊÝ¸î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀßÃÖ¤·¤¿·×20¤Î¿Í¹©ÁãÁ´¤Æ¤Ë¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤¬¤¹¤ßÃå¤­¡¢70±©°Ê¾å¤Î¤Ò¤Ê¤¬¤Õ²½¤·¤¿¡££±£³Æü¡¢¹õÎµ¹¾»°´ÄË¢¹ñ²È