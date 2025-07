現代の戦争ではドローンを使った爆撃が一般的なものとなりつつあり、ドローンの製造能力や操縦する兵士の訓練、運用のノウハウといった要素が戦争における鍵を握っています。アメリカの日刊紙であるニューヨーク・タイムズは、アメリカがドローンの製造能力や軍事利用において中国やロシアに遅れを取っていると指摘しました。Drones Are Key to Winning Wars Now. The U.S. Makes Hardly Any.https://www.nytimes.com/2025/07/13/b