Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤Ç15Æü¸á¸å¡¢ÎÄ½Æ½ê»ý¤Îµö²Ä¤ò»ý¤ÄÃËÀ­¤«¤é¼«»¦¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹ÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤¬ÈòÆñ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁûÆ°¤Ç¡¢ÃËÀ­¤¬¼«Âð¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢Â­Î©¶è¼Ë¿Í¤Î½»Âð¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ­¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÄ½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¶á½ê¤Î½»Ì±¤òÈòÆñ¤µ¤»¤Æ¼þÊÕ¤òµ¬À©¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸á¸å7»þÁ°¤Ë½»Âð¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ­¤¬¼¼Æâ¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä