CD PROJEKT REDは、Appleシリコン搭載のMac向け「Cyberpunk 2077: Ultimate Edition（サイバーパンク2077：アルティメットエディション）」を7月17日に発売する。 昨年10月に予告されていたもの。Mac App Store、GOG.com、Steam、Epic Games Storeを通じて提供される。ベースゲームと拡張パック「仮初めの自由（Phantom Liberty）」が用意される。 空間オーディオ対応で、AirPodsを