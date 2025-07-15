CD PROJEKT REDは、Appleシリコン搭載のMac向け「Cyberpunk 2077: Ultimate Edition（サイバーパンク2077：アルティメットエディション）」を7月17日に発売する。 昨年10月に予告されていたもの。Mac App Store、GOG.com、Steam、Epic Games Storeを通じて提供される。ベースゲームと拡張パック「仮初めの自由（Phantom Liberty）」が用意される。 空間オーディオ対応で、AirPodsを
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