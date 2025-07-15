ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£´£²£±¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó ³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:45¡Ë¡Ê%¡Ë ÊÆ2Ç¯ºÄ 3.910¡Ê+0.011¡Ë ÊÆ10Ç¯ºÄ4.421¡Ê-0.012¡Ë ÊÆ30Ç¯ºÄ4.962¡Ê-0.016¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.691¡Ê-0.038¡Ë ±Ñ¹ñ4.581¡Ê-0.019¡Ë ¥«¥Ê¥À3.522¡Ê+0.004¡Ë ¹ë½£4.379¡Ê+0.009¡Ë ÆüËÜ1.572¡Ê-0.004¡Ë ¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª