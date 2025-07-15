34ºÐºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢15Æü¤Ë34ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤â·ò¹¯Âè°ì¡ª¡ª¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤òËº¤ì¤º¤Ë¡×¤ÈÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö(È±¤âÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Á)¡×¤È¡¢È±·¿¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼ÇðÌÚÍ³µª(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷yukikashiwagi_official¤è¤ê)ÇðÌÚÍ³µª(¥¤¥ó¥¹¥¿