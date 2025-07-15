7·î14Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ¡ª¡ª¡Ù¤Ë¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤¬½Ð±é¡£Ì¼¤È¶¦ÄÌ¤Î¡È¹¥¤­¤Ê¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡Û·ëº§18Ç¯ÌÜ¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡¢¡ÈÉ×ÉØ¤Î¤¢¤êÊý¡É¤ò¸ì¤ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÙ¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡×ÈÖÁÈÃæ¡¢¡ÈÎ¹¹Ô¤Ï¹¥¤­¤«¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾¾¤Ï¡¢¡ÖµîÇ¯¡¢Ä»¼è¤Ë¡£Ì¼¤È»ä¤¬ÍÅ²ø¹¥¤­¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ö¤â¤¦ºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡Ù¤¬ÂåÉ½ºî¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Î¿åÌÚ¤·¤²¤ë¤Îµ­Ç°´Û¤òË¬¤ì¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ